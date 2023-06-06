Новые автоматы по продаже проездных билетов появились на 26 станциях метро

В общей сложности 34 новых автомата по продаже и пополнению проездных билетов появились на 26 станциях петербургского метрополитена, сообщил 6 июня комитет по транспорту. Воспользоваться ими пассажиры могут на станциях "Балтийской", "Звенигородской", "Адмиралтейской", "Приморской" и ряде других.

"Новые автоматы более компактные, надежные и экономичные. Они имеют большой экран, что также удобно для пользователя", — высказались о качествах устройств в комтрансе.

В целом же до конца года на станциях подземки должны появиться еще 50 таких автоматов. Программа обновления техники для пополнения и покупки проездных стартовала в прошлом году, тогда аппараты появились на 14 станциях метро.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"