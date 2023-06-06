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Новости 14:40

Законопроект о борьбе с "потребительским терроризмом" в отношении застройщиков внесут в Госдуму

фото ЗакС политика Законопроект о борьбе с "потребительским терроризмом" в отношении застройщиков внесут в Госдуму

На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о противодействии "потребительскому терроризму" при приеме квартир в новостройках, пообещал глава парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Заявление прозвучало на заседании комиссии РСПП по жилищной политике.

В своем выступлении депутат заявил о подготовке "сложнейшего в политическом и публичном плане решения",  имея в виду инициативу о регулировании отношений застройщика и собственника жилья при его передаче. "Здесь мы с коллегами из Минстроя выступим единым фронтом и процедуру передачи, минуя судебные иски, на законодательном уровне утвердим", — приводит его слова ТАСС.

Своим мнением на заседании поделился и глава комиссии РСПП по жилищной политике Леонид Казинец, который пожаловался на случаи "потребительского терроризма" со стороны собственников сдаваемого жилья. "Сдаешь две тысячи квартир, и у тебя 195 исков на что угодно, хоть на текущий кран. Это огромный бизнес адвокатов", — заявил он и призвал ввести законодательное регулирование ситуации.

Пахомов попросил Казинца поддержать законопроект в публичном поле, на что получил согласие. Как уточнили источники ТАСС, документ уже готов и сейчас готовится к внесению в Госдуму.

Фото: pixabay


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