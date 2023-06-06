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Новости 15:46

Поджигателю военкомата в Ломоносове дали полтора года колонии-поселения

фото ЗакС политика Поджигателю военкомата в Ломоносове дали полтора года колонии-поселения

Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил к полутора годам колонии-поселения студента Виктора Мельникова, которого признали виновным в поджоге здания военкомата. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, принадлежащее Минобороны здание в Ломоносове загорелось в день объявления частичной мобилизации, 21 сентября.

Ущерб оценили более чем в 283 тысячи рублей, который Мельников возместил. Молодого человека, на время следствия помещенного под стражу, обвиняли в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ст. 167 УК).

Дело слушали в особом порядке. Фигурант полностью признал вину. По месту жительства и учебы его характеризуют положительно.

Суд также назначил Мельникову принудительное амбулаторное лечение у психиатра.


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