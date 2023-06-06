Зловонный запах в Гатчинском районе привел к уголовному делу

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после жалоб на сбои в работе очистных сооружений и постоянный зловонный запах рядом с поселком Пудость. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, дело завели по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Фигуранты рискуют лишиться свободы на срок до четырех лет.

Силовики выяснили, что еще в 2019 году канализационные стоки вблизи от поселка не проходили должной очистки. Тогда же было зафиксировано загрязнение реки Ижоры сточными водами. Концентрация некоторых вредных веществ превышала нормативы.

Объект, загрязняющий окружающую среду, принадлежит АО "Коммунальные системы Гатчинского района". По делу допрашивают сотрудников этой организации, а также чиновников из регионального Госэконадзора. Руководство АО получило представление о безотлагательном устранении нарушений.