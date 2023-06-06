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Московские суды рассмотрят протоколы в отношении основателей "ОВД-Инфо"* об отсутствии иноагентской маркировки

фото ЗакС политика Московские суды рассмотрят протоколы в отношении основателей "ОВД-Инфо"* об отсутствии иноагентской маркировки

В отношении сооснователей проекта "ОВД-Инфо"* Григория Охотина и Даниила Бейлинсона составлены протоколы об отсутствии маркировки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил правозащитный проект 6 июня. Информация об этом появилась на официальном портале московских судов общей юрисдикции.

Протокол в отношении Охотина зарегистрирован Хамовническим судом Москвы, в отношении Бейлинсона — Симоновским судом. В первом случае дата заседания пока не назначена, в случае же с Бейлинсоном его дело будет рассматриваться 12 июля.

Какие именно публикации послужили причиной для составления протоколов, "ОВД-Инфо"* не указывает. Сам проект был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в сентябре 2021 года.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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