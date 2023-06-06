Кинофестиваль "Окно в Европу" сменил название

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" сменил название на "Выборг", обратил внимание 6 июня ТАСС. Ведущее свою историю с 1993 года культурное событие пройдет в нынешнем августе уже под новым именем.

"XXXI Фестиваль российского кино "Выборг 2023" пройдет в городе Выборге с 4 по 11 августа 2023 года", — уведомляет посетителей сайт мероприятия.

Комментируя информагентству решение о переименовании, в оргкомитете фестиваля сослались на нежелание провоцировать возможные споры "в свете происходящих в мире событий". Собеседники ТАСС отметили, что подобные мероприятия "часто именуются по городу проведения", и заверили, что по-прежнему нацелены на культурный диалог.

Фестиваль в Выборге — старейший из национальных кинофестивалей в России. У его истоков стояли Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Микаэл Таривердиев и другие деятели культуры, напрямую связанные с отечественной киноиндустрией.

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