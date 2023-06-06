Путин ждет от региональных властей дарения земельных участков отличившимся на СВО

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, касающееся тех участников военной спецоперации, кто не проживает в городах федерального значения. Глава государства рекомендовал региональным правительствам разработать механизм бесплатного выделения земельных участков тем из них, кто удостоился боевых наград. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте имеются в виду участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Для получения земли участник СВО должен быть либо награжден званием Героя России, либо орденами за участие в спецоперации, либо иметь статус ветерана боевых действий. Распоряжение касается военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев.

Предлагаемую практику Путин хочет распространить и на родственников погибших участников СВО.