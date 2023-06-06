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Новости 19:41

Путин ждет от региональных властей дарения земельных участков отличившимся на СВО

фото ЗакС политика Путин ждет от региональных властей дарения земельных участков отличившимся на СВО

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, касающееся тех участников военной спецоперации, кто не проживает в городах федерального значения. Глава государства рекомендовал региональным правительствам разработать механизм бесплатного выделения земельных участков тем из них, кто удостоился боевых наград. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте имеются в виду участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Для получения земли участник СВО должен быть либо награжден званием Героя России, либо орденами за участие в спецоперации, либо иметь статус ветерана боевых действий. Распоряжение касается военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев.

Предлагаемую практику Путин хочет распространить и на родственников погибших участников СВО.


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