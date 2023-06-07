В России могут возобновить внеплановые проверки пивной продукции

Общественники и депутаты Государственной думы обратились в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование, а также Минпромторг с призывом вернуть практику внеплановых проверок пивной продукции, передают "Известия".

Инициатива стала актуальной ввиду массового отравления граждан напитком "Мистер Сидр", в котором обнаружили опасные для здоровья метанол и этилбутират.

По последней информации, в стране зафиксировано 29 смертей после употребления суррогатного сидра. Ещё 61 человеку потребовалась медицинская помощь - в том числе четверым несовершеннолетним. Случаи отравления зафиксированы в Самарской, Удмуртской, Нижегородской и Пензенской областях. Вся продукция изъята из магазинов. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.