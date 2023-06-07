ФАС оштрафовала "Пятёрочку" за вводящую пенсионеров в заблуждение рекламу

Федеральная антимонопольная служба назначила штраф сети магазинов "Пятёрочка" за рекламу, которая вводит покупателей в заблуждение. Информация опубликована в Telegram-канале ФАС.

Речь идёт о рекламном ролике, в котором сообщается, что акция "Пенсионерам скидки" якобы распространяется на все группы товаров. На деле же скидка предоставлялась только на отдельные категории продукции сети. Уточнение указывалось мелким шрифтом в дисклеймере к акции.

В итоге антимонопольщики оштрафовали "Пятёрочку" на 300 тысяч рублей.