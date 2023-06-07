Бывшего петербургского сотрудника ГИБДД отправили в колонию-поселение

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения бывшего сотрудника ДПС Андрея Корикова. Как передает объединенная служба городских судов, его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК) и халатности (ст. 293 УК).

Установлено, что осенью 2021 года он остановил выехавшего на встречную полосу автовладельца. За сокрытие факта нарушения ПДД и несоставление административного протокола Кориков получил 5 тысяч рублей, после чего отпустил водителя.

Несколькими днями ранее за выезд на встречную полосу он не стал оформлять протокол и на другого автомобилиста.

Своей вины подсудимый не признал. Добираться до места отбывания наказания ему придется собственными силами.