Житель Карелии получил 26 лет заключения по делу о финансировании терроризма

Суд в Карелии приговорил 22-летнего жителя Карелии к 26 годам лишения свободы. Как сообщает региональное управление СК, его признали виновным в покушении на финансирование терроризма (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 205.1 УК). Есть в его деле и приготовление к покушению на на жизнь следователя (ст. 295 УК), и приготовление к покушению на жизнь полицейского (ст. 317 УК).

Установлено, что в 2020-2021 годах молодой человек вербовал жителей своего региона для участия в боевых действиях на территории Сирии в составе террористической группировки.

Уже будучи помещенным в СИЗО, арестант продолжил агитировать граждан для помощи террористам. Там же он попытался организовать убийство следователя и оперативника, для чего нашел исполнителя. Преступления были предотвращены.

Первые шесть лет своего срока фигурант проведет в тюрьме, оставшиеся двадцать - в колонии строгого режима.