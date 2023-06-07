Жителя Приморья арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Приморья в рамках уголовного дела о государственной измене: его заподозрили в шпионаже в пользу Украины, информирует в среду, 7 июня, центр общественных связей ФСБ. Мужчину заключили под стражу.

Указывается, что арестованному вменяется сбор данных об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края, которые он якобы мог передавать украинскому ГУР.

ФСБ пишет, что мужчина полностью осознавал, что его действия создают угрозу безопасности страны.

Наказание по статье о госизмене предусматривает вплоть до пожизненного срока заключения.