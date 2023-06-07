Петербург и Читу связали прямыми пассажирскими рейсами

Между Петербургом и Читой организовали первые прямые регулярные пассажирские рейсы. Полеты осуществляет компания iFly Airlines, о чем сообщается в Telegram-канале "Аэропорт Чита".

Первый самолет на новом направлении отправился из столицы Забайкалья 7 июня со 190 пассажирами на борту. Рейс будет выполняться еженедельно. Из Петербурга он будет отправляться по вторникам.

И.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алдар Бальжиров рассчитывает, что рейс до Петербурга будет пользоваться спросом, поскольку прямого авиасообщения между двумя населенными пунктами не было и в советские годы.