Дрозденко: Переезд областного правительства в Гатчину отложили из-за СВО до 2027 года

Окончательный переезд правительства Ленобласти из города на Неве в Гатчину намечен на 2026-2027 год, поделился с "Деловым Петербургом" губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам областного главы, задержка обусловлена в том числе проведением военной спецоперации. При этом Дрозденко отметил большое количество плюсов у этой инициативы.

"Если бы не СВО, то я бы сказал, что мы переехали бы в 2025 году, сейчас я ставлю сроки — где-то 2026–2027-й. Это будет реальный толчок для экономики не только Гатчины, но и в целом региона. Вы представляете, сколько это новых рабочих мест? Это же и налоги, потому что мы будем зарегистрированы там. Это и дополнительные инвестиции, потому что столицу всё равно будешь прилизывать", — рассказал губернатор.

Говоря о стоимости переезда, Дрозденко сообщил, что это обойдётся бюджету в не менее чем 35 млрд рублей.

В то же время в Гатчине уже функционирует кабинет губернатора, где проходят приёмы граждан и видеоконференции. Он расположен на улице Киргетова, 1.