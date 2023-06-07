В Петербурге будут судить охранника по делу об избиении клиента ресторана из-за сломанного унитаза

Сотрудник петербургского частного охранного предприятия "Стайер" Магомед-Эми Бакаев предстанет перед судом из-за конфликта в заведении Prosa Breakfast Bar на набережной канала Грибоедова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его преследуют по ч.2 ст.203 УК (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей).

Инцидент с участием Бакаева случился в апреле прошлого года. По версии следствия, охранник явился в ресторан на вызов и потребовал от посетителя оплатить поврежденное крепление крышки унитаза. Требование противоречило федеральному закону "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". Ссора переросла в побои: охранник нанес оппоненту не менее пяти ударов руками и ногами, причинив физическую боль.

В среду 7 июня Куйбышевский районный суд зарегистрировал материалы дела. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.