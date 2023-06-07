В арке ворот Зимнего дворца появится пункт досмотра размером с загородный дом

На территории Зимнего дворца построят пункт досмотра размером с загородный дом. Его площадь составит 160 кв. м, а высота потолков - 3,2 метра. На это обратил внимание "Деловой Петербург", ссылающийся на акт историко-культурной экспертизы проекта, опубликованный на сайте Министерства культуры.

Пункт досмотра заказал Государственный музей Эрмитаж. Павильон появится внутри центрального пролёта арки. Внутри объекта расположатся рамки металлоискателей и просвечивающие устройства.

В случае, если посетитель покажется охране подозрительным, его отправят в "помещение углублённого досмотра".

По словам архитектора Александра Кицулы, проект выглядит мягко говоря "странно". Специалист уверен, что размещение подобного объекта в одном из красивейших музеев мира как минимум неуважительно.