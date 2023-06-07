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Новости 14:27

Рядом со станцией метро "Лесная" появится бизнес-центр

фото ЗакС политика Рядом со станцией метро "Лесная" появится бизнес-центр

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план земельного участка у станции городского метрополитена "Лесная", где должен появиться новый бизнес-центр. Информацию об этом публикует "Деловой Петербург".

Участок площадью свыше 1 га находится на Земледельческой улице. В марте прошлого года его купил ПАО "Газпром". Предыдущий владелец ООО "Интранс" заработал на продаже земли порядка 173 млн рублей.

"Учитывая глобальную экспансию "Газпрома" на офисном рынке Петербурга, вероятнее всего, планируется строительство здания для собственных нужд и на рынок аренды оно не выйдет", - считает гендиректор NF Group Константин Лосюков.


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