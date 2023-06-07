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Новости 15:08

На Выборгской стороне раньше срока отремонтировали две набережные

фото ЗакС политика На Выборгской стороне раньше срока отремонтировали две набережные

В Петербурге досрочно починили Выборгскую и Арсенальную набережные, о чем сообщается на сайте Смольного. Протяженность дорожных работ, выполненных в рамках нацпроекта, составила в общей сложности 3,3 км.

На проезжей части обеих улиц поменяли асфальтобетонное покрытие, модернизировали тротуары и обновили разметку.

С учетом того, что обе набережные отличаются напряженным трафиком, за все время ремонта больше одной полосы для движения не закрывали.

В ближайшее время ремонт завершится на еще одной магистрали в северной части города: на Пироговской набережной. В настоящее время работы ведутся на ее тротуарах.

фото: gov.spb.ru


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