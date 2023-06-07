РКН отчитался об успехах в борьбе с мошенническими звонками

Роскомнадзор рассказал о снижении числа мошеннических звонков по всей стране. В мае звонков с подменой номера стало на 18% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Положительную динамику чиновники связывают с эффективностью системы "Антифрод", способную определить, действительно ли звонящий абонент инициировал телефонное соединение.

За все время применения "Антифрода" благодаря этой системе удалось предотвратить более 260 млн мошеннических звонков. Как следствие, злоумышленники все чаще использут для своих целей мессенджеры.

К апрелю следующего года к "Антифроду" подключатся все зарегистрированные в России мобильные операторы.