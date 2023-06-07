В Петербурге будут судить медсестру, действия которой СК считает причиной ампутации руки

Петербургские силовики завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней медсестры, сообщает региональное управление СК. Ее обвиняют в неосторожном введении препарата в кровеносный сосуд несовершеннолетней пациентки, из-за чего последней потребовалась частичная ампутация руки.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Инцидент имел место прошлой весной.

Ранее судмедэкспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями медицинской работницы и нанесенным ущербом здоровью пациентки.

СК отмечает, что в деле имеется достаточная доказательная база.