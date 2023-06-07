Сотрудникам оборонных предприятий Петербурга разрешат проходить диспансеризацию на работе

На заседании Оперативного штаба Петербурга 7 июня его участники обсудили возможность прохождения диспансеризации непосредственно на производстве для работников оборонных предприятий. Это одна из мер, прописанных в прошлогоднем президентском указе №757.

"Медобслуживание работников предприятий оборонно-промышленного комплекса необходимо расширить. Это особенно важно при выполнении ими сверхурочных работ", - озвучил свою позицию губернатор Александр Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Городское руководство намерено обратиться в кабинет министров с тем, чтобы был увеличен перечень категорий специалистов ОПК, трудящихся в опасных или вредных условиях и при этом имеющих право на регулярные медосмотры.