Экспертиза одобрила реставрацию дома Брюллова, где создадут новое креативное пространство

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации дома Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова под новое креативное пространство. Документ опубликован на сайте комитета по охране памятников (КГИОП).

В проекте указывается, что дом будет приспособлен под офисные нужды. Предполагается, что на первом этаже обустроят бар и зону общепита, а на остальных разместят кабинеты по официальному "назначению".

Перепланировка внутри здания будет сделана "с сохранением местоположения всех наружных и внутренних капительных стен, отметок коньков и карнизов крыш, с сохранением исторического облика лицевых и дворовых фасадов и интерьеров с ценной архитектурно-художественной отделкой".

Вход будет находиться как на Кадетской линии, так и в Тучковом переулке. Внешний облик здания также подвергнется полной реставрации.

Дом Брюллова получила в аренду компания "Я хочу быть твоей канарейкой" в рамках региональной программы "рубль за метр".

Фото: Румянцев В.С., 2006 / citywalls.ru