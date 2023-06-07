За неделю в России более чем в два раза ускорилась инфляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 30 мая по 5 июня. Товары и услуги всех типов, как и неделю назад, подорожали за отчетный период на 0,21%. С начала января инфляция достигла 2,48%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста картофель (+4,26%), морковь (+4,08%), свекла (+3,78%), курица (+2,41%), капуста (+2,35%) и яблоки (+1,47%).

Напротив, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю помидоры (-8,68%), огурцы (-5,15%), бананы (-4,38%), лук (-3,73%), куриные яйца (-1,19%) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,45%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали новый отечественный легковой автомобиль (+1,52), стиральный порошок (+0,83%), туалетная бумага (+0,4%), бензин (+0,33%), зубная щетка (+0,24%) и сигареты (+0,19%).

Полет в эконом-классе самолета за неделю подорожал в среднем на 4,08%.

В свою очередь, Минэкономразвития 7 июня сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 2,68%.