Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за вывезенных на Украину детей петербурженки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам завести уголовное дело в связи с жалобой жительницы, которая разыскивает двоих своих маленьких дочерей. Об этом сообщает информационный центр СК.

Главе ведомства известно, что отец девочек скрывается от силовиков, будучи преследуемым по экономическому делу. Утверждается, что в 2014 году он снял дочерей с регистрационного учета и уехал с ними на Украину.

С тех пор заявительница сумела найти малолетних детей и некоторое время пожить с ними. Петербурженка захотела вернуться с ними в Россию, но мужчина забрал дочерей. В 2017 году суд счел, что дети должны жить с матерью. Однако их местонахождение неизвестно до сих пор.