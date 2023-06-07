В массовом ДТП на востоке Петербурга погиб человек

Полицейские изучают обстоятельства крупной аварии, случившейся на кольцевой автодороге Петербурга, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Днем 7 июня на территории Красногвардейского района не поделили дорогу несколько автомобилей. Началось все с лобового столкновения двух грузовиков: Volvo и "КамАЗа". После этого повреждения получил легковой автомобиль Honda, влетевший в отбойник.

"КамАЗ" перевернулся, его водитель погиб на месте. В состоянии средней тяжести с места происшествия госпитализировали мужчину и женщину.