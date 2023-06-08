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Новости 10:25

"Ъ": Прямая линия с Путиным пройдёт в ноябре-декабре

фото ЗакС политика "Ъ": Прямая линия с Путиным пройдёт в ноябре-декабре

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт либо поздней осенью, либо в начале зимы, говорят собеседники "Коммерсанта", близкие к администрации президента. В то же время кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не обсуждать раньше времени какие-либо сроки проведения мероприятия.

В случае если прямая линия состоится в конце года, то она в любом случае будет вписана в контекст грядущих выборов президента РФ. В то же время Путин, вероятнее всего, не будет делать громких заявлений о своём участии во время общения с россиянами, полагают опрошенные "Ъ" эксперты.

"Коммерсант" пишет, что прямая линия должна пройти в ноябре-декабре 2023 года.

"Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре", — уточнил собеседник издания. Мероприятие и время его проведения напрямую зависят от ситуации в СВО.

Отметим, что в 2022 году президент не проводил ни прямую линию, ни большую пресс-конференцию, а вместе с тем тогда не состоялось оглашения его послания Федеральному собранию. 


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