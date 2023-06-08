Производитель Vans, The North Face и Timberland закроет свои магазины в РФ

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans, The North Face и Timberland, намерен закрыть все свои розничные магазины в РФ и перевести локальное подразделение на оптовые поставки, пишет "Коммерсант".

Работа только с оптовыми поставками позволит VF Corporation не потерять базирующийся в России бизнес. Также это должно помочь снизить траты на аренду магазинов, а также репутационные риски, с которыми может столкнуться компания, оставаясь на российском рынке.

После начала военной спецоперации VF Corporation приостановила работу своих розничных магазинов, оптовые поставки и онлайн-продажи.

По состоянию на 2022 год в Москве и Петербурге были открыты 12 магазинов Vans, однако последние торговые точки закрылись весной 2023 года.