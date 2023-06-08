Аномально прохладная погода задержится в Петербурге на все выходные, в Ленобласти обещают заморозки

В четверг, 8 июня, в Петербурге впервые с мая ожидается температура до +20 градусов, однако радоваться приходу тепла всё ещё рано, проинформировал у себя в Telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

"Среднесуточная температура никак не может превысить норму, и сегодня снова будет ниже неё. Отрицательная аномалия температуры тянется с последних дней мая, простоит всю первую декаду июня и, скорее всего, закончится только к 12-му числу", — поделился прогнозами Колесов.

Сегодня ближе к вечеру погода вновь будет меняться: вечером к городу подберётся холодный атмосферный фронт, который принесёт похолодание и дожди. Уже завтра столбики термометра опустятся до+15 градусов, а в последующие ночи на территории Ленобласти ожидаются заморозки: местами в выходные температура может подобраться к показателям -1...-3. Невзирая на это, в регионах в субботу и воскресенье местами ожидается до +22 градусов.