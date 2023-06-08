Либерал-демократ предложил вернуть Домострой в школы и вузы

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко высказался за возвращение Домостроя в программы школ и вузов, сообщил 8 июня Telegram-канал партийной фракции.

"Это руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи", — передает канал позицию парламентария.

Диденко полагает, что изучение Домостроя поспособствует увеличению ценности брака в глазах россиян. Как заявил депутат, сейчас разводом оканчивается совместная жизнь более половины супружеских пар, и это приводит к уменьшению рождаемости и кризису института семьи. Введение Домостроя позволило бы исправить ситуацию, считает он.

В СССР был предмет "этика и психология семейной жизни", теперь его изучение следует возродить, отметил либерал-демократ. Как отметили в ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский "много раз рассказывал молодежи о современном Домострое и его основах". Курс должен содержать советы по жизни в браке с тем, чтобы помочь россиянам в строительстве крепких семей.