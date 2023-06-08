Генпрокуратура признала нежелательной в России религиозную организацию из США

Деятельность международной религиозной организации "Завет церквей TCCN"* из США признана в России нежелательной, сообщила 8 июня Генеральная прокуратура. Причиной этого назвали передачу собранных средств украинской армии.

По информации ведомства, основатель организации гражданин США Андрей Шаповалов "под видом распространения религиозного учения" создал деструктивное объединение, направленное на подавление личности с целью сбора денег. Отделения организации были открыты в том числе в ряде регионов России. Собранные средства "использовались на поддержку вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру", утверждает Генпрокуратура.

Также объединение преследовало цели смены власти в России неконституционным путем и изменения духовно-нравственных ценностей в стране, убеждены в надзорном ведомстве. В целом работа "Завета церквей TCCN"* в России представляется Генпрокуратуре угрожающей основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.

*Генпрокуратура признала "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International) нежелательной организацией в РФ