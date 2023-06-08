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Новости 13:46

Путин своевременно оповестит о решении касательно участия в президентских выборах, заявил Песков

фото ЗакС политика Путин своевременно оповестит о решении касательно участия в президентских выборах, заявил Песков

Президент Владимир Путин своевременно объявит о том, планирует ли принимать участие в предстоящих выборах главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. До этого издание "Коммерсантъ" опубликовало информацию о том, что Путин будто бы может объявить о принятом решении после ноября.

"У выборов есть свой график, начало предвыборной кампании. Об этом будет объявлено своевременно, не нужно забегать вперед", — приводит РИА Новости слова Пескова.

Выборы президента намечены на 2024 год. Назначить их должен Совет Федерации не позднее чем за 90 дней до голосования.


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