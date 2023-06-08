КС запретил снимать с выборов весь партийный список из-за неточностей у отдельных кандидатов

Конституционный суд опубликовал 8 июня постановление, запрещающее избирательным комиссиям снимать с выборов весь партийный список в случае обнаружения опечаток у кого-то из кандидатов. Решение было выпущено после жалобы Оренбургского областного отделения КПРФ.

Суть жалобы сводилась к тому, что в ходе довыборов в Орский Совет депутатов в 2022 году избирательная комиссия отказалась заверять представленный список кандидатов от КПРФ. Причиной послужили разночтения в фамилии и инициалах одного из кандидатов в различных документах.

Коммунисты обратились с жалобой в Конституционный суд, попросив проверить пункт 14.2 статьи 35 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Рассмотрев дело, КС пришел к выводу о неконституционности этой статьи.

"В случае обнаружения в документах, представленных для заверения списка кандидатов, ошибок в их оформлении организующая выборы избирательная комиссия обязана предпринять все зависящие от нее меры для уточнения соответствующих сведений. Если в результате предпринятых усилий будут определены все кандидаты, то опечатки, допущенные в отношении отдельных кандидатов, не должны служить основанием для отказа в заверении списка", — говорится в опубликованном постановлении по делу.

В КС отметили, что невозможность определения некоторых кандидатов "не подразумевает безусловного отказа в заверении всего списка", а наличие ошибок не должно приводить к отстранению всех выдвинутых граждан.