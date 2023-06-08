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Новости 14:54

Кремль: Собянин получит поддержку Путина, если решит принять участие в выборах мэра Москвы

фото ЗакС политика Кремль: Собянин получит поддержку Путина, если решит принять участие в выборах мэра Москвы

В случае решения участвовать в грядущих выборах мэра Москвы Сергей Собянин может рассчитывать на поддержку президента Владимира Путина, передаёт "Интерфакс" заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна", - поделился Песков.

О том, планируется ли встреча между Путиным и Собяниным, Песков умолчал. Ранее в Кремле о такой встрече не сообщали.

Выдвижение Собянина кандидатом в столичные мэры должно состояться уже завтра, 9 июня. В этот день проходит партийный съезд московского отделения "Единой России".

Ранее депутаты Мосгордумы одобрили проект постановления о проведении выборов мэра города в 2023 году в Единый день голосования - 10 сентября.


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