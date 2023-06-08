РЭО предложил запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные контейнеры

Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и представителями бизнеса возможность введения запрета на выбрасывание старой одежды в мусорные контейнеры, сообщили 8 июня "Известия". По информации газеты, вместо этого предлагается использовать специальные фандоматы в магазинах.

Специальные боксы и фандоматы должны будут появиться в торгующих одеждой и обувью сетях. При этом магазины будут только выделять площади под них, а их обслуживанием займутся некоммерческие организации, полагают в РЭО. В дальнейшем не исключено введение определенных бонусов для граждан, избавляющихся от старых вещей, включая скидки в магазинах.

Необходимость нововведения в РЭО объясняют сложностями с вычленением одежды и обуви из общего потока мусора для последующей переработки.

"Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. <...> Причем 9 % из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать", — заявил "Известиям" гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, ежегодно в России скапливается около двух миллионов тонн текстильных отходов, из которых 10% подлежат обязательной переработке.

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