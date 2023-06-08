Думские коммунисты предложили лишать свободы за отправку военнослужащих без подготовки в зону боевых действий

Три представителя фракции КПРФ в Госдуме внесли 8 июня на рассмотрение коллег законопроект о наказании за отправку неподготовленных военнослужащих в зону боевых действий. По их мнению, за подобные действия следует лишать свободы на срок до 15 лет.

Инициатива предполагает дополнение Уголовного кодекса статьей 352.2, предусматривающей наказание за отправку в зону вооруженного конфликта военнослужащих без должной подготовки или же без обеспечения необходимой экипировкой и вооружением. Виновных в этом должностных лиц следует лишать свободы на срок от трех до пяти лет, считают депутаты. За то же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерти военного, срок заключения составит от пяти до 10 лет. Если же речь идет о ранении или гибели двух и более военных, то длительность наказания предлагается установить в промежутке от 10 до 15 лет.

"Эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Государственную думу и сообщениям в средствах массовой информации", — высказались парламентарии в пояснительной записке к проекту, имея в виду случаи отправки неподготовленных военных в зону СВО.

Законопроект внесен с отрицательным отзывом правительства. В документе инициатива критикуется за неопределенность и двусмысленность формулировок. "Законопроект носит фрагментарный характер, поскольку не учитывает, что военная служба регламентируется нормативными актами, издаваемыми не только органом исполнительной власти в сфере обороны, но и иными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами", — говорится в тексте отзыва.