Подготовка к "Алым парусам" изменит график разводки Троицкого моста

Ввиду подготовки к проведению праздника петербургских выпускников "Алые паруса" разводка Троицкого моста будет скорректирована, информирует пресс-служба ГБУ "Мостотрест".

Так, в ночь на 12 июня переправу разведут в 23:00 и сведут обратно в 4:55 (остальные мосты разводятся по графику), в ночь на 13 июня переправа откроет пролёты в 23:00 и сведёт в 4:55 (при этом остальные мосты разводить не станут).

"Указанный график разводки является предварительным — в день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено", — отчитались в "Мостотресте".

Водителей попросили учесть вводимые изменения и заведомо планировать маршруты своего передвижения.

Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" в 2023 году пройдёт 24 июня.