Граффити на электричках обернулись для жителя Ленобласти ограничением свободы на 1,5 года

В Ленобласти предстал пред судом местный житель, рисовавший граффити на электричках. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры рассказали, что это обернулась для уличного художника ограничением свободы сроком на 1,5 года.

В апреле прошлого года мужчина вместе с напарниками расписал четыре вагона на станции Шапки в Ленобласти. Суд установил также, что после этого, в мае, он также помогал "коллегам" по ремеслу "испортить краской" ещё семь вагонов поезда.

Как итог, мужчине инкриминировали ч. 5 ст. 33 УК и ч. 2 ст. 214 УК РФ (пособничество и вандализм, совершенный группой лиц).