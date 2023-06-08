До конца лета Петербург получит 18 мобильных котельных для использования при ремонтах и нештатных ситуациях

До начала осени ГУП "ТЭК" намерено получить на баланс 18 мобильных установок для обеспечения петербуржцев горячей водой и теплом во время нештатных ситуаций либо же при реконструкции котельных, рассказали 8 июня в предприятии.

Четыре установки уже поступили на баланс предприятия, в ближайшие недели ожидается поставка еще шести от производителя ООО "Северная компания". Еще восемь мобильных котельных поставит ООО "Энергоформ".

"Установки уже проходят опробование на мощностях ГУП "ТЭК СПб". Прежде чем пустить блок-модули в работу, необходимо испытать их на нагрузку", — отметили в предприятии.

До последнего времени на балансе предприятия числилось восемь таких установок. В прошлом году две из них были переданы Мариуполю.

Фото: gptek.spb.ru