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Новости 20:26

РБК: Со следующей недели самолеты на южных направлениях уменьшат время в пути

фото ЗакС политика РБК: Со следующей недели самолеты на южных направлениях уменьшат время в пути

Начиная с понедельника, 12 июня, в России заработает новый воздушный коридор на южном направлении, сообщил в четверг РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях. Как отмечает издание, это позволит сократить время самолетов в пути.

Как заявил один из собеседников РБК, авиакомпании уже получили сведения о новом воздушном коридоре. Второй источник добавил, что пилоты авиакомпании ознакомлены с изменениями в воздушном пространстве на юге.

До этого о появлении нового коридора сообщил Telegram-канал "Авиаторщина". Он уточнил, что Минобороны согласовало это решение. Первый коридор был открыт в конце августа прошлого года, его пропускная способность составляет не более 15 самолетов в час в обоих направлениях. В результате авиакомпаниям нередко приходилось планировать рейсы через Казахстан, что увеличивало время в пути.


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