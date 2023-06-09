РКН заблокировал более 200 тысяч страниц с "фейками" о спецоперации

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин озвучил статистику ведомства, касающуюся противодействия "фейкам" о военной спецоперации. С самого ее начала у ведомства получилось закрыть доступ к сотням тысяч ресурсов в интернете. Публикации с "фейками" в результате активности чиновников были также удалены из социальных сетей.

"С 24 февраля — это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", - приводит его слова РИА "Новости".

Ни в одном из упомянутых случаев СМИ, попавшее таким образом под ограничения, не попыталось через Роскомнадзор вернуть себе право на работу в стране.