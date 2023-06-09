Петербурженка хочет взыскать с Водоканала компенсацию за падение в люк

Жительница Петербурга при помощи прокуратуры добивается компенсации за падение в канализационный люк, который был завален снегом и потому остался незамеченным.

Инцидент имел место в январе на улице Генерала Хрулева. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, крышка люка от тяжести снежной массы оказалась повреждена и не выдержала веса 44-летней петербурженки. В результате она провалилась под землю одной ногой, после чего потребовалось длительное лечение.

За уборку и безопасность объекта отвечает Водоканал. С него хотят взыскать 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

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