ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:29

Петербурженка хочет взыскать с Водоканала компенсацию за падение в люк

фото ЗакС политика Петербурженка хочет взыскать с Водоканала компенсацию за падение в люк

Жительница Петербурга при помощи прокуратуры добивается компенсации за падение в канализационный люк, который был завален снегом и потому остался незамеченным.

Инцидент имел место в январе на улице Генерала Хрулева. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, крышка люка от тяжести снежной массы оказалась повреждена и не выдержала веса 44-летней петербурженки. В результате она провалилась под землю одной ногой, после чего потребовалось длительное лечение.

За уборку и безопасность объекта отвечает Водоканал. С него хотят взыскать 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама