Экс-директора ракетно-космического института будут судить из-за хищений у "Роскосмоса"

В Москве перед судом предстанет бывший директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григорий Зусев. Как пишет "Коммерсант", его преследуют по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Зусев и другой фигурант дела, коммерческий директор ООО "ТСД-сервис" Алексей Топорков причинили "Роскосмосу" ущерб почти на 106 млн рублей. Денег недосчитались в ходе реализации Федеральной космической программы, на которую они были выделены. Из 135 млн рублей, направленных на программу, работы были выполнены не более чем на 30 млн. Силовики считают, что Зусев поручил Топоркову составить подложную отчетность об исполнении контракта.

Своей вины оба фигуранта, преследуемые с июня 2021 года и находящиеся под запретом определенных действий, не признают. Поначалу Зусев имел статус свидетеля, со временем он стал обвиняемым.