Беглов и Бельский возложили цветы к надгробию Петра I

Главы двух ветвей петербургской власти Александр Беглов и Александр Бельский утром 9 июня посетили Петропавловский собор по случаю 351-й годовщины со дня рождения первого российского императора Петра Великого. Оба государственных деятеля возложили цветы к надгробию самодержца.

"Мы всегда будем благодарны Петру Первому за то, что он подарил нам счастье жить в одном из самых прекрасных городов мира", - произнес губернатор Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

В свою очередь, спикер ЗакСа Бельский счел важным то, что основатель Петербурга "прорубил окно в Европу". Панихиду по императору отслужил митрополит Варсонофий.

С 9 по 10 июня в городе проходит Международный Петровский конгресс. В числе его участников фигурируют гости из Великобритании и Бельгии.

фото: Спикер Бельский / Telegram