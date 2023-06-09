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Новости 11:24

Петербург потратит на камеры наблюдения почти 900 миллионов рублей

фото ЗакС политика Петербург потратит на камеры наблюдения почти 900 миллионов рублей

Власти Северной столицы намерены потратить почти 900 миллионов рублей на установку и обслуживание камер видеонаблюдения, сообщил 9 июня "Деловой Петербург". Как отмечает издание, устройства не будут обладать функцией распознавания по биометрическим данным.

Так, ГКУ "Городской мониторинговый центр" (ГКУ) объявило конкурс на поставку 150 камер с функцией распознавания автомобильных номеров. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей, за эти деньги подрядчик должен будет поставить технику и заниматься обслуживанием сетей до конца 2025 года.

Помимо этого, ГКУ планирует приобрести комплексы слежения для семи перекрестков в Центральном районе за 155 миллионов рублей, а также готов потратить 109,6 миллиона рублей на закупку 100 камер в Московском парке Победы и 79 камер в Южно–Приморском парке. Наконец, еще 482,3 миллиона рублей заложено на установку 5,6 тысяч домофонных камер наблюдения.

Как отмечает издание со ссылкой на закупочную документацию, во всех случаях речь идет о приобретении обычных камер, не располагающей функцией распознавания граждан по биометрии. "Простые камеры показывают только то, что происходит прямо сейчас. Максимум — можно посмотреть их архив", — приводит "ДП" слова гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова. Как уточнил последний, анализировать видеопоток в случае с подобными устройствами можно лишь вручную, что бессмысленно из-за большого объема данных.


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