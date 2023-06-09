Петербург потратит на камеры наблюдения почти 900 миллионов рублей

Власти Северной столицы намерены потратить почти 900 миллионов рублей на установку и обслуживание камер видеонаблюдения, сообщил 9 июня "Деловой Петербург". Как отмечает издание, устройства не будут обладать функцией распознавания по биометрическим данным.

Так, ГКУ "Городской мониторинговый центр" (ГКУ) объявило конкурс на поставку 150 камер с функцией распознавания автомобильных номеров. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей, за эти деньги подрядчик должен будет поставить технику и заниматься обслуживанием сетей до конца 2025 года.

Помимо этого, ГКУ планирует приобрести комплексы слежения для семи перекрестков в Центральном районе за 155 миллионов рублей, а также готов потратить 109,6 миллиона рублей на закупку 100 камер в Московском парке Победы и 79 камер в Южно–Приморском парке. Наконец, еще 482,3 миллиона рублей заложено на установку 5,6 тысяч домофонных камер наблюдения.

Как отмечает издание со ссылкой на закупочную документацию, во всех случаях речь идет о приобретении обычных камер, не располагающей функцией распознавания граждан по биометрии. "Простые камеры показывают только то, что происходит прямо сейчас. Максимум — можно посмотреть их архив", — приводит "ДП" слова гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова. Как уточнил последний, анализировать видеопоток в случае с подобными устройствами можно лишь вручную, что бессмысленно из-за большого объема данных.