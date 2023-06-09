В Калининграде начнут выплачивать по 250 тысяч рублей за ранение в зоне СВО

Получившие увечье в зоне спецоперации жители Калининградской области смогут претендовать на получение единовременных выплат в размере 250 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Антон Алиханов 9 июня. По его словам, действие меры будет распространяться на все случаи ранений с начала СВО.

"Подписал соответствующее постановление. Будем в таком случае предоставлять военнослужащим и добровольцам единовременную дополнительную выплату 250 тысяч рублей", — написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что до этого ему "поступало много вопросов" о мерах поддержки жителей региона, "кто получил увечье (ранение, травму, контузию) при участии в специальной военной операции". "За новой выплатой могут обратиться бойцы, получившие увечье с начала СВО", — добавил он.

Также участникам спецоперации стала доступна выплата в размере до 113,4 тысяч рублей на газификацию частного дома, уточнил Алиханов.

До этого в Калининградской области были установлены выплаты в размере 500 тысяч рублей за получение инвалидности на СВО. В случае гибели военнослужащего членам его семьи положена выплата в размере одного миллиона рублей.