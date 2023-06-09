Житель Мурманской области получил крупный штраф по делу об оправдании нацизма

Суд в Мурманской области приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей жителя Апатитов, которого преследовали по делу о реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК). Информацию об этом опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигуранта преследовали за посты в социальной сети "ВКонтакте", датированные 2019 годом. Они содержали нацистскую символику, одобрение преступлений в Третьем рейхе и отрицание фактов, подтвержденных Нюрнбергским трибуналом.

Максимальное наказание по делам о реабилитации нацизма — пять лет заключения.