Петербург потратит более 800 миллионов рублей на поддержку НКО в сфере культуры

Смольный одобрил почти половину заявок от некоммерческих организаций в сфере культуры, поданных на конкурс для предоставления поддержки. Речь идет о поддержке 112 мероприятий на территории Петербурга, сообщили 9 июня в городском комитете по культуре.

"В рамках конкурсного отбора из 228 поступивших заявок комитетом по культуре поддержаны 112 на общую сумму в 819 миллионов рублей", — говорится в сообщении комитета.

Среди получивших поддержку заявок оказались предназначенные для детей фестивали, инклюзивные проекты социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также знаковые для города мероприятия. В частности, речь идет о фестивале "Стереолето", кинофестивале "Послание к Человеку" и Ночи музеев.