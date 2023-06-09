На Дворцовой площади состоялся смотр полицейских

В центре Петербурга прошел строевой смотр сотрудников полиции, специализирующихся на охране общественного порядка.

Мероприятие посвятили предстоящему Дню России, отмечаемому 12 июня. Перед собравшимися на Дворцовой площади выступил начальник регионального главка МВД Роман Плугин.

"Эта площадь помнит и команды, которыми отправляли на фронт, и команды к охране общественного порядка", - отметил он.

Во время смотра наиболее преуспевшим в несении службы вручили ведомственные награды. Кроме того, было проверено техническое состояние полицейских машин.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти