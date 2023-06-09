"Белые ночи" перекроют движение в центре Петербурга

Из-за проведения марафона "Белые ночи" в воскресенье, 11 июня, ряд улиц в четырех районах Петербурга будут перекрыты, сообщили в пятницу в комитете по транспорту. Забег состоится по дистанциям длиной 42,2 километра и 10 километров соответственно.

"В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Маршрут обеих дистанций начнется от Петровской набережной и завершится на Дворцовой площади", — уточнили в комтрансе. Маршруты будут пролегать по улицам и набережным в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города.

В связи с проведением мероприятия 11 июня будет запрещена остановка транспорта на 55 участках дорог. Также до утра 12 июня на ряде улиц будет установлен запрет движения транспортных средств.

Проведение марафона скажется и на маршрутах движения общественного транспорта. Из-за забега корректировкам подвергнутся 29 автобусных, 11 троллейбусных и три трамвайных маршрута.