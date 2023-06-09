На Дмитрия Быкова* составили протокол по "иноагентской" статье

Суд в Москве принял к рассмотрению административный протокол, составленный в отношении писателя и публициста Дмитрия Быкова*.

Согласно карточке суда, которую заметила "Медиазона"**, он не промаркировал должным образом свой контент в интернете. Его действия подпали под ч. 4 ст. 19.34 КоАП.

Заседание назначили на 23 июня. Писателю грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В прошлом году Быков* с семьей уехал из России. В том же году его оштрафовали на 10 тысяч рублей за "неисполнение обязанностей иностранного агента" (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП). В реестр Минюста его внесли прошлым летом.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: ЖЗЛ с Дмитрием Быковым* / YouTube (скриншот)